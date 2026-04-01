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사회
경로당 파크골프 ‘굿샷’
동아일보
업데이트
2026-04-07 04:41
2026년 4월 7일 04시 41분
입력
2026-04-07 04:30
2026년 4월 7일 04시 30분
전영한 기자
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6일 서울 마포구 노고산파크골프경로당 내 실내 파크골프장 ‘할카페’에서 어르신들이 파크골프를 배우고 있다. 마포구는 엄마(엄카페), 아빠(빠카페), 어르신(할카페), 장애인(누구나카페) 등 이용 대상과 특성을 반영한 ‘세대별 맞춤형 이색 카페’를 운영하고 있다.
#파크골프
#노고산파크골프경로당
#마포구
#세대별 맞춤형
#이색 카페
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
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