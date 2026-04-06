‘쇼트트랙’ 황대헌, “임효준 사과, 진심으로 받아들이기 어려웠다”

2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽에 한국 쇼트트랙 국가대표로 출전했던 황대헌(27)이 린샤오쥔(30·임효준)과의 논란에 대한 자신의 입장을 뒤늦게 밝혔다. 황대헌은 6일 자신의 소속사를 통해 “사실과 다른 내용이 사실처럼 여겨지고 있어 침묵이 오해를 키우고 있다고 판단했다. 이를 바로잡고 싶다”고 전했다.
먼저 황대헌은 2019년 6월 충북 진천선수촌에서 발생한 일에 대해 설명했다. 당시 황대헌은 대표팀 동료였던 임효준이 자신의 바지를 벗겼다며 강제추행 혐의로 고소했다. 임효준은 1심에서 벌금형을 선고받았지만 2심과 3심에서 무죄 판결을 받았다. 그러나 대한빙상경기연맹으로부터 선수 자격 1년 정지 중징계를 받고 무죄가 확정되기 전 중국 귀화를 선택했다.
황대헌은 이날 “임효준이 갑자기 달려와 내 바지와 속옷을 잡아당겨 내렸다. 주변에는 여자 선수와 미성년 선수도 있었다”라면서 “임효준이 바지와 속옷을 잡아당겨 수치심을 느낄 정도로 신체가 노출된 것이 사실”이라고 주장했다. 그러면서 “동성끼리만 있는 것도 아닌데 바지도 아니고 속옷까지 벗기는 건 선을 넘는 것이라 생각했다. 너무 수치스럽고 당황스러웠다”고 전했다. 이어 황대헌은 “임효준이 사과할 것이라고 생각했는데, 오히려 내 이름을 부르고 춤을 추면서 놀렸다”라면서 “나를 무시하고 조롱하는 것처럼 느껴져 숙소로 돌아갔다”고 설명했다.
황대헌은 사건 이후 임효준이 자신의 행동에 대해 사과했지만, 사과가 끝난 직후 ‘확인서’에 서명을 요구했다고 주장했다. 황대헌은 “임효준이 고양시청 감독, 대표팀 감독, 우리 부모님이 함께 모인 자리에서 미안하다고 사과했고, 나도 ‘형이 진심이라면 나도 괜찮다’라고 했다”면서 “내 말이 끝나자마자 임효준은 ‘사과를 수용하고 화해했다’ 등의 내용이 담긴 확인서에 서명을 요구했다”고 설명했다. 이에 황대헌의 부모가 반발하며 자리에서 일어났고, 이후 임효준의 사과를 진심으로 받아들이기 어려워졌다고 설명했다.
다만 황대헌은 “이렇게까지 될 일도 아니었는데, 돌이킬 수 없는 상황이 돼 안타깝다”며 “오해가 있었던 부분을 풀고 좋은 모습으로 경쟁하길 바란다”고 덧붙였다.
황대헌은 2023~2024시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵과 세계선수권대회에서 박지원(30)에 반칙을 범해 ‘팀 킬’ 의혹을 샀던 일에 대해서도 해명했다. 당시 박지원은 세계선수권대회에서 금메달 2개를 놓치는 바람에 국가대표 자동 선발 기회도 잃었다.
이에 대해 황대헌은 “난 승부욕이 강하고 공격적으로 추월을 시도하는 스타일이지만 고의로 누구를 해칠 생각은 한 적이 없다. 쇼트트랙 종목 특성상 어떠한 접촉이나 충돌 없이 (스케이트를) 타는 것은 불가능하다. 오해의 소지가 없도록 노력하겠다”고 밝혔다.
한편 황대헌은 이번 시즌 국가대표 선발전에 참가하지 않기로 했다. 황대헌 측은 “현재 심리적, 신체적으로 지쳐있다. 향후 국내 대회 참가 여부는 선수 컨디션을 고려해 결정할 것”이라고 밝혔다.
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