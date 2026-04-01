외국인용 을숙도 생태공원 관광상품 출시

부산관광공사는 을숙도 생태공원을 활용한 외국인 전용 관광 상품을 출시했다고 6일 밝혔다. 낙동강 하구에 있는 을숙도 생태공원은 세계적인 철새 도래지이자 습지 보전 지역이다.
공사는 공원의 장점을 살려 생태·웰니스·교육 가치를 결합한 체류형 관광 모델을 선보인다. 유럽과 미주 관광객을 대상으로는 ‘온도 에코 레조넌스’라는 이름의 상품을 내놨다. 생태계 복원과 야생동물 보호를 주제로 한 교육적 체험과 자연 속 휴식을 결합한 프리미엄 프로그램으로, 전문 해설과 야생동물 치유센터 체험, 선셋 에코 테라피 등이 포함된다. 프라이빗 차량 서비스도 제공해 편의성을 높였다.
대만 관광객을 겨냥한 상품은 봄철 특화 ‘벚꽃 피크닉’이다. 을숙도 생태공원의 벚꽃을 배경으로 도시락과 버스킹을 즐기는 감성형 콘텐츠로 구성됐으며, 올해 약 300명이 참여하는 등 높은 호응을 얻고 있다.
일본 관광객을 위한 상품은 자연 속에서 휴식을 즐기는 힐링형 프로그램이다. 봄, 가을 철새 관찰과 낙조 감상을 중심으로 소규모 투어 형태로 운영되며, 일상의 피로를 해소하는 웰니스 요소를 강조한다.
강성명 기자 smkang@donga.com
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