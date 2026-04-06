길고양이 머리를 토치 불로…최소 7마리 학대한 70대 검거

길고양이를 상습적으로 학대해온 혐의로 70대 주민이 붙잡혔다.
대전 동부경찰서는 6일 길고양이를 상습적으로 학대한 혐의(동물보호법 위반)를 받는 70대 주민 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.
A 씨는 올해 2월 대전광역시 동구 가오동에 있는 한 상가 주차장 인근에서 길고양이 머리에 화상을 입혀 학대한 혐의를 받는다. 경찰은 A 씨가 토치 등을 이용해 범행을 저지른 것으로 보고 있다.
경찰에 따르면 지난해 7월부터 비슷한 장소에서 고양이 7마리가 심한 화상을 입은 채 발견됐다. 당시 고양이들은 눈, 코, 귀, 앞발 등이 심하게 훼손된 채 구조됐는데 대부분 치료가 어려워 폐사하거나 안락사한 것으로 알려졌다.
경찰은 지난해 12월 동물보호단체 케어와 대전 대덕구청 등의 고발장을 접수한 후 범행이 동일인의 소행으로 이뤄졌다고 보고 최근까지 수사를 벌여 용의자로 특정된 A 씨를 검거했다. 그는 경찰 조사에서 일부 범행을 시인한 것으로 전해졌다.
경찰은 A 씨를 상대로 여죄를 조사한 뒤 구속영장 신청을 검토할 방침이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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