600억 서울영화센터, 하루 1.5회 상영 ‘파행’

3개 상영관서 週 9회 상영 그쳐
배급사 보이콧에 영화 수급 차질
‘시민 접근성’ vs ‘정체성 훼손’
6월 유료화 전환 및 간담회 추진
서울시가 약 600억 원을 들여 문을 연 서울영화센터가 3개 상영관을 갖추고도 하루 1.5편만 상영하는 등 파행 운영하고 있다. 시민 대상 ‘무료 상영’ 정책 등에 영화계가 반발하면서 상영할 영화를 구하지 못하고 있기 때문이다.
● 600억 들였지만 하루 1.5편 상영에 그쳐
5일 서울시에 따르면 서울영화센터는 시가 중구 초동에 조성한 공공 영화시설로 3개의 상영관과 전시, 교육 공간 등을 갖췄다. 여기에 더해 연간 약 40억 원의 운영 예산이 투입되고 있다. 2018년 희귀·독립·예술영화의 필름을 수집·보존하고 연구와 상영 기능을 함께 수행하는 프랑스 시네마테크처럼 영화 유산을 축적·관리하는 거점 시설을 만들자는 취지로 건립을 추진해 지난해 11월 개관했다.
그러나 설립 취지와 투입 예산에 비해 상영 실적은 저조하다. 서울영화센터는 시민 대상으로 독립영화 등을 무료로 상영하는데, 지난달 30일부터 5일까지 상영 횟수는 총 9회에 그쳤다. 좌석은 2월 평균 87.9%가 들어찼지만, 하루 평균 1.5회만 상영한 셈이다. 같은 기간 민간이 운영하는 단관 독립·예술영화관인 인디스페이스는 31회, 서울아트시네마는 17회를 상영했다.
이는 일부 독립영화 배급 단체가 서울영화센터 운영 방향에 반발해 작품 제공을 보이콧하고 있기 때문이라는 게 서울시의 설명이다. 서울시 관계자는 “독립영화 수급의 핵심 역할을 하는 주요 배급사·제작사·유통사 관계자들과 프로듀서들이 영화인 단체에 속해 보이콧 기조를 유지하고 있어 영화 수급에 차질이 빚어지고 있다”고 말했다. 또 서울영화센터의 관람료는 무료인 반면 시는 영화 한 편을 상영할 때마다 배급사에 상영료를 지급해야 해 비용 부담이 커 무작정 상영 횟수를 늘릴 수 없다는 태도다.
● “시민 접근성이 우선” vs “무료 상영 철회해야”
갈등의 핵심은 센터의 정체성이다. 영화계는 건립 초기 계획했던 희귀·독립영화 수집 및 보존 기능이 대폭 축소된 점을 문제 삼는다. 서울시는 2023년 5월 건립준비위원회가 활동을 마친 뒤 운영자문위원회 체제로 전환하면서 필름 보존보다는 시민 접근성이 좋은 상영·전시·교육 중심으로 센터를 운영하기로 방침을 바꿨다. 온라인동영상서비스(OTT) 확산 등으로 인해 영화 관람 환경이 달라졌고, 필름 보존 기능은 한국영상자료원 등 국립기관과 중복된다는 이유였다. 이 과정에서 이름도 ‘서울시네마테크’에서 서울영화센터로 변경됐다.
이에 대해 한국시네마테크협의회 등 영화계 단체들은 “기존 구상이 충분한 논의 없이 변경됐고, 이름만 바뀐 게 아니라 핵심 정체성이 달라졌다”고 비판했다. 무료 상영에 대해서도 부정적인 입장이다. 백재호 영화인연대 공동대표는 “무료 상영이 이어지면서 ‘영화는 무료로 보는 것’이라는 인식이 확산할 수 있고, 이는 향후 영화 산업 전반에도 부정적인 영향을 미칠 우려가 있다”고 말했다.
이에 따라 서울시는 6월부터 유료 상영 전환을 검토 중이다. 티켓 수익을 배급사·투자사와 나누는 방식으로 구조를 바꿔 영화 확보 부담을 줄이고 상영 횟수를 늘리겠다는 구상이다. 시 관계자는 “하반기(7∼12월) 중 공개 간담회를 열어 영화계와 해법을 찾겠다”고 말했다.
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