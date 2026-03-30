서울반도체고, 내년 마이스터고 전환…반도체 인재 양성 본격화

서울반도체고가 내년부터 첨단산업 분야 인재 양성을 위한 산업수요 맞춤형 고등학교(마이스터고)로 새롭게 출발한다.
서울시교육청은 ‘2027학년도 고입전형 기본계획’을 통해 현재 특성화고인 서울반도체고가 내년 3월 마이스터고로 전환된다고 30일 밝혔다.
현재 전기제어과, 스마트전자과, 친환경자동차과로 운영 중인 학과는 내년부터 반도체 장비과, 제조과 2개로 개편된다. 학과당 두 학급으로 운영되며 한 학급 정원은 18명이다.
시교육청은 서울반도체고에 반도체 확장 현실(XR) 공정 장비 실습실과 첨단 자동 공장 실습실 등을 갖출 계획이다. 이와 함께 서울대 반도체 공동연구소, 서울시립대, 산업체 등과 협력하고 반도체 분야 우수 교원을 확보하며 연수 등도 추진한다.
한편 이번 고입전형 기본계획에는 교육감 선발 후기고 동일교 배정 대상에 ‘다자녀’와 ‘장애의 정도가 심한 장애학생의 형제·자매·남매’를 포함한다는 내용도 담겼다. 3자녀 이상 가정의 둘째 이상 자녀가 희망하면 형제, 자매, 남매가 다니는 학교에 배정할 예정이다. 중증 장애학생의 형제, 자매, 남매도 원하는 경우 같은 학교에 배정받을 수 있다.
김민지 기자 minji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0