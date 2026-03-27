중국발 미세먼지 국내 정체…내일 오전까지 전국 뿌옇다

27일 유입된 중국발 미세먼지가 국내에 정체되면서 28일에도 전국이 미세먼지 ‘나쁨’ 상태를 보일 전망이다. 남부지방은 오전에 ‘매우 나쁨’ 수준까지 악화할 것으로 보인다. 오후부터는 청정 기류 유입되며 ‘보통’ 회복할 전망이다. 서울의 낮 기온은 21도까지 오를 것으로 예보됐다.
한국환경공단 에어코리아에 따르면 28일 서울, 강원, 대전 세종 충북, 호남, 영남 등 전국 대부분 지역의 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 예보됐다. 호남과 영남 등 남부지방은 오전에 일시적으로 ‘매우 나쁨’ 단계까지 치솟을 전망이다. 인천, 경기, 충남은 오전까지 ‘나쁨’ 상태를 보일 것으로 예보됐다.
미세먼지 농도가 짙은 것은 27일 오후 중국발 미세먼지가 유입된 뒤 대기가 정체됐기 때문이다. 28일 오후부터는 청정한 북서 기류가 유입돼 ‘보통’ 수준을 회복할 것으로 보인다. 오후에 보통 수준을 회복하더라도 일평균 농도는 대부분 지역에서 여전히 ‘나쁨’으로 예상된다.
28일 서울의 낮기온은 21도, 대구는 23도까지 오르는 등 전국 대부분 지역의 낮 최고기온이 20도를 넘어설 것으로 예보됐다. 수도권과 강원 영동은 대체로 맑고 그 밖의 지역도 가끔 구름이 많다가 오후부터 맑아질 전망이다.
최혜령 기자 herstory@donga.com
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