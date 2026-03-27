이 사진들엔 무슨 이야기가 있을까

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19일 서울 금천구 서울시립 서서울미술관에서 관람객이 전시물을 관람하고 있다. 12일 개관한 이 미술관은 서울 서남권 최초의 공립미술관이자 뉴미디어 전시 특화 공간이다.

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신원건 기자 laputa@donga.com
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