‘막말 논란’ 대전 화재 공장 대표 “무조건 죄송…보상 최선”

74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 화재와 관련해 희생자와 유족들을 향한 막말 논란으로 공분을 사고 있는 손주환 안전공업 대표가 사과했다.
손 대표는 26일 오후 5시경 대전시청에 차려진 합동분향소를 방문해 헌화를 한 뒤 사과문을 발표했다. 그는 “제 부주의한 발언으로 마음의 상처를 입으신 모든 분, 특히 희생자 그리고 유가족분께 진심으로 사죄드린다. 무조건 죄송하다”면서 “피해 수습과 희생자 보상에 최선을 다하겠다”고 말했다.
이어 “유족분들에게 일일이 다 사죄드리는 중에 있다. 그 일이 더 급해서 이 자리에 늦게 서게 된 것을 죄송하게 생각한다”고 했다.
앞서 손 대표는 참사가 발생한 뒤 직원들과 함께한 자리에서 희생자들을 향해 “늦게 나와 죽었다” 등의 ‘막말’을 한 사실이 알려져 도마에 올랐다. 유족들을 향해선 “유족이고 XX이고”라고 막말을 한 것으로 전해졌다.
한국노동조합총연맹 안전공업지부 등에 따르면 손 대표는 사고 이후 내부 임원진 회의에서 “어떤 X이 (기자를) 만나는지 말하라” “유가족이고 XX이고 간에” 등 폭언을 쏟아낸 것으로 알려졌다. 손 대표는 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 혐의로 입건된 상태다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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