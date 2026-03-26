“누가 사인했나?”…SK 최태원 깁스에 ‘AI 수장’ 총집합

최태원 SK그룹 회장이 글로벌 빅테크 수장들의 친필 서명이 담긴 깁스 사진을 공개해 눈길을 끈다.
25일 최 회장은 소셜미디어(SNS)를 통해 “깁스 푼 기념으로 올린다. 출장 때마다 빨리 회복하라고 사인해 준 친구들 덕분에 깁스와 정이 들었다”고 전했다.
이날 그는 지난 해외 출장 중 만난 주요 인사들의 서명 사진을 함께 공개했다. 사진에는 젠슨 황 엔비디아 CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO, 손정의 소프트뱅크그룹 회장 등이 직접 남긴 응원 메시지가 담겨있다.
최 회장은 앞서 자녀와 테니스를 치다 손목 부상을 입었으나, 약 8주간 깁스를 착용한 채 미국 실리콘밸리와 시애틀 등 글로벌 현장 일정을 소화했다. 특히 젠슨 황 CEO와는 현지 ‘치맥 회동’ 중 깁스에 사인을 주고받으며 친분을 드러낸 것으로 알려졌다.
업계는 최 회장의 이번 사진 공개에 대해 글로벌 파트너십을 시각화한 전략으로 보고 있다. 고대역폭메모리(HBM)와 DDR5 등 핵심 반도체의 공급 부족이 심화하는 상황에서, 글로벌 빅테크 수장들과의 결속력을 가시적으로 드러내 시장의 불확실성을 해소하려는 의도라는 해석이 나온다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0