오늘 낮 최고기온도 20도 안팎

  • 동아일보

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서울의 낮 최고기온이 20도에 육박하며 완연한 봄날씨를 보인 25일 성동구 응봉산에서 만개한 개나리를 시민들이 촬영하고 있다. 목요일인 26일은 전국적으로 낮 최고기온이 20도 안팎까지 올라가겠다.

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김재명 기자 base@donga.com
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