서울시, 325개 전 역세권 복합개발…이동 중심에서 생활 거점으로 전환 본격화

장기전세도 12만 호→21만 2000호
서울시가 시내 325개 역세권 전체를 일자리, 주거, 여가 기능이 결합된 생활거점으로 전환하는 개발 전략을 본격 추진한다. 상업지역 용도 상향 대상을 사실상 모든 역세권으로 확대하고 공공기여 부담을 낮춰 민간 참여를 유도하는 것이 핵심이다. 역세권 장기전세주택 공급도 늘려 2031년까지 고밀 복합개발을 서울 전역으로 확산한다는 구상이다.
서울시는 25일 이 같은 내용의 ‘서울 역세권 직·주·락 활성화 전략’을 발표했다. 기존 153개 역에 한정됐던 용도 상향 대상을 325개 전체 역세권으로 확대하고, 향후 5년간 100곳을 추가로 개발할 계획이다. 사업성이 낮은 11개 자치구는 공공기여 비율을 기존 50%에서 30%로 낮춰 사업 문턱을 낮춘다.
장기전세주택 공급 체계도 개선한다. 대상 범위를 역 반경 350m에서 500m까지 확대하고 간선도로 교차지까지 포함해 공급 기반을 넓힌다. 인허가 절차를 간소화해 사업 기간도 5개월 이상 단축할 예정이다. 이에 따라 공급 대상은 127곳 12만 호에서 366곳 21만2000호로 확대된다.
환승역과 간선도로변 개발도 병행한다. 환승역 반경 500m 내 용적률을 최대 1300%까지 허용하고, 간선도로변에는 복합개발 사업을 도입해 생활거점을 촘촘히 확충할 계획이다. 서울시는 이를 통해 역세권 중심 개발을 넘어 도시 전역으로 생활 인프라를 확산하겠다는 방침이다.
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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