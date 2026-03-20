울주서 70대 운전자 SUV가 마트 돌진해 문 부숴…1명 부상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 20일 18시 57분

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사진=울산소방본부 제공
사진=울산소방본부 제공
울산 울주군서 20일 오후 3시 48분경 70대가 몰던 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 마트에 돌진하는 사고가 발생했다.

차량이 유리문을 깨부수고 마트 안으로 들어가면서 마트 직원인 50대 남성 1명이 부상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

경찰은 70대 운전자가 운전 미숙으로 사고를 낸 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있다.
#울산#울주군#마트#돌진#70대#SUV
송치훈 기자 sch53@donga.com
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