‘연봉 248억 1위’ 대기업 회장님, 건보료 얼마 낼까?

최근 주요 대기업 총수들의 지난해 보수가 공개되면서 이들이 납부하는 건강보험료에 대해서도 관심이 쏠리고 있다.
20일 보건복지부에 따르면 올해 1월부터 직장인 건강보험 보수월액 보험료 상한이 오르면서 최고 보험료가 지난해 450만4170원에서 올해 459만1740원으로 인상됐다.
건강보험은 소득이 발생하는 사업장별로 보험료가 각각 부과된다. 이 때문에 여러 계열사에서 급여를 받는 총수는 보험료 부담이 커질 수밖에 없다. 지난해 퇴직금을 제외한 보수 총액 1위에 오른 김승연 한화그룹 회장은 총 248억 4100만 원을 수령했다.
김 회장이 한화솔루션 등 5개 계열사에서 각각 보수월액 보험료 상한액 이상의 급여를 받는다고 가정할 때 매달 약 2295만 원을 건강보험료로 내야 한다. 연간으로 환산하면 2억7000만 원에 이른다. 여기에 이자, 배당 등 기타 소득에 부과되는 소득월액 보험료까지 더하면 실제 부담은 더 커질 것으로 보인다.
반면 국민연금은 다르다. 여러 사업장에서 소득이 발생해도 합산해 한 번만 보험료를 매기는 구조다. 올해 7월부터는 월 659만 원 이상 고소득자의 국민연금 보험료가 기존 57만3300원에서 62만6050원으로 오를 예정이다. 직장가입자는 회사와 보험료를 절반씩 부담해 실제 본인 부담금은 월 31만3025원 수준에 그친다.
신예린 기자 yrin@donga.com
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