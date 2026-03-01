화성시, ‘고려대 동탄병원’ 건립 협약 체결

경기 화성시 동탄신도시에 고려대 의료원이 운영하는 700병상 규모 종합병원이 들어선다. 인공지능(AI) 기반 첨단 의료시설과 실버타운을 결합한 ‘전 생애주기 복합 의료단지’로 조성될 계획이다.
화성시는 18일 동탄구청 대회의실에서 한국토지주택공사(LH), 고려대 의료원, 민간 컨소시엄과 ‘(가칭)고려대 동탄병원 건립 지원’을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 컨소시엄에는 리즈인터내셔날, 우미건설, 미래에셋증권이 참여한다.
동탄병원은 26개 진료과목을 갖춘 종합병원으로, 디지털 기술을 접목한 미래형 의료시설을 목표로 한다. 병원 인근에는 재활병원과 노인복지주택이 함께 들어서 치료, 재활, 요양이 한 곳에서 이뤄지는 구조다.
화성시는 이날 고려대 의료원과 ‘지역 완결형 보건의료체계 구축’을 위한 협약도 체결했다. 의료 인프라가 상대적으로 부족했던 화성시 서남부권의 응급·필수 의료 기능을 보강하고, 시민들이 서울까지 이동하지 않아도 되는 지역 내 의료 체계를 구축한다는 취지다.
윤을식 고려대 의무부총장 겸 의료원장은 “안암·구로·안산병원의 역량을 집약한 수도권 남부 미래 의료의 허브로서 새로운 병원 모델을 구현하겠다”고 밝혔다. 이에 정명근 화성시장은 “단순히 병원 하나를 짓는 것을 넘어, 시민의 생명권과 직결된 의료 안전망을 더욱 촘촘히 구축하고 어린이부터 어르신까지 전 세대를 아우르는 ‘화성형 의료 복지 모델’을 완성할 것”이라고 말했다.
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