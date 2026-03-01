청년 일자리 증가… ‘노인과 바다 도시’ 오명 벗는다

[부울경의 성장엔진]부산시
급여소득자 4년새 37.9%→45%로
자가 점유율 52.5%, 서울의 1.4배
올해 청년 정책에 4622억 원 투입
청년들이 ‘떠나는 도시’에서 ‘머무는 도시’로 부산이 달라지고 있다. 고용률 상승폭이 커지고 급여소득 중심의 안정적 고용 구조로 재편되면서 청년들의 만족도가 높아지고 있다.
청년 고용률 상승폭 7대 특·광역시 중 1위
19일 부산시에 따르면 지역 청년(18∼39세) 고용률은 2020년 58%에서 2024년 65.6%로 5년 만에 7.6%p 상승했다. 이는 같은 기간 전국 평균 상승폭(5.9%p)을 웃도는 수치로 서울(6.6%p)과 울산(6.0%p) 등 주요 대도시를 제치고 전국 1위를 기록했다. 같은 기간 취업자 중 일용직보다 근무 안정성이 높은 상용근로자 비중도 65.3%에서 67.5%로 증가했다.
단순히 일자리만 늘어난 것이 아니다. 시가 소득·신용 기반 인구 빅데이터를 토대로 분석한 결과 20∼39세 무직자 비율은 44.8%에서 34.8%로 감소했다. 급여소득자 비율은 37.9%에서 45%로 늘었다. 이 분석은 2022년 7월부터 지난해 8월까지 38개월간 부산에 거주한 만 20세 이상 경제활동인구 330만 명의 데이터를 활용했다.
주거 등 생활 여건 만족도에서도 체감 지표는 개선됐다. 국무조정실의 ‘청년삶실태조사’에 따르면 2024년 부산 청년(19∼34세)의 자가 점유율은 52.5%로 서울(38.8%)의 1.4배 수준으로 나타났다. 이는 주거비 부담이 낮기 때문인데 주택금융공사가 조사한 연 소득 대비 주택가격(PIR)은 지난해 기준 부산(7.45)이 서울(8.69)의 86% 수준에 그친다.
또 ‘통근·통학 30분 미만’ 비율 역시 부산은 46.4%로 수도권 평균(39.8%)보다 높았고 여가 활동 만족도도 수도권보다 높게 나타났다. 이 조사에서 부산 청년 10명 중 8명은 “부산에서 계속 살고 싶다”고 정주 의사를 밝혔다.
시 관계자는 “여러 지표가 보여주듯 매년 부산을 떠나는 청년들의 수는 줄고 있다”며 “연간 순유출 규모가 가장 컸던 2018년(1만3485명)과 비교하면 절반 수준으로 떨어진 상태”라고 말했다.
청년이 머무는 도시로… 올해 4622억 투입
올해 부산시는 청년들을 위한 일자리·주거·문화 전반의 지원 체계를 한 단계 끌어올린다는 계획을 세웠다. 박형준 부산시장은 “채용 연계형 일 경험과 참여형 정책을 강화해 ‘청년이 머무는 도시’로의 전환에 속도를 낼 것”이라고 강조했다.
시는 일자리 지원 고도화, 주거·문화 지원 확대, 청년 참여형 정책 강화 등 3대 전략 아래 5대 분야 23개 중점 과제를 제시했다. 이를 위해 총 4622억 원을 투입한다.
우선 청년 선호 기업인 ‘청끌기업’을 기존 110곳에서 120곳으로 확대하고 ‘청년취업성공풀패키지’를 통해 2년간 최대 580만 원의 장기근속 인센티브를 지원한다. 정규직 전환을 전제로 한 ‘잡(JOB)매칭 인턴사업’과 ‘지역이음 청년일자리’ 사업을 신설해 취업 초기 진입 장벽을 낮출 계획이다. 시 관계자는 “지난해 일자리 미스매치 해소를 중심으로 양적 확대에 방점을 뒀다면 올해는 정규직 전환과 장기근속을 연계한 질적 확장에 중점을 둘 것”이라고 말했다.
주거·문화 지원도 늘린다. 공공임대주택 임대료를 지원하는 ‘평생 함께 청년 모두가’ 사업은 2030년까지 1만 세대를 목표로 지속 추진한다. 청년 전용 대출 상품인 ‘머물자리론’은 대상 확대와 함께 심사 절차를 개선해 접근성을 높인다. 한시 사업이던 ‘청년 월세지원’은 계속사업으로 전환한다.
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