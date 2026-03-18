박태영 교수 유족 원광대에 2억 원 기탁

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 18일 19시 17분

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고 박태영 교수. 원광대 제공
고 박태영 교수. 원광대 제공
지난해 9월 별세한 박태영 원광대 반도체디스플레이학부 명예교수(사진)의 유족이 원광대에 2억 원의 발전 기금을 기탁했다. “세상을 떠난 뒤에도 대학이 발전하는 데 작은 보탬이 되고 싶다”는 고인의 뜻에 따른 것이다. 박 교수는 1980년 원광대 물리교육과 교수로 부임해 2004년 퇴임했다. 원광대는 자연과학관 1층 세미나실을 ‘박태영 세미나실’로 명명할 예정이다.
#박태영#원광대#발전기금#기부
익산=박영민 기자 minpress@donga.com
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