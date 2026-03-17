김건희측 “반클리프 목걸이 받은 것 맞다”…모조품 주장 접어

인사 청탁을 대가로 반클리프아펠 목걸이 등을 수수한 혐의를 받는 김건희 여사가 첫 재판에서 목걸이 수수 사실을 인정했다. 그동안 “홍콩에서 산 모조품”이라며 금품 수수 사실을 부인해왔지만 재판에서 이를 뒤집은 것이다. 1심에서 징역 1년 8개월을 선고받은 ‘통일교 샤넬 가방’ 재판 때처럼 사실관계는 인정하되 대가성은 부인하는 전략을 택한 것으로 풀이된다.
17일 서울중앙지법 형사합의21부(부장판사 조순표) 심리로 열린 김 여사의 ‘매관매직(알선수재)’ 혐의 사건 첫 공판에서 김 여사 측은 “(반클리프아펠) 목걸이 수수를 인정하지만 청탁과 대가관계는 부인한다”고 밝혔다.
문제가 된 목걸이는 김 여사가 2022년 6월 북대서양조약기구(NATO·나토) 순방 당시 착용한 것으로 가격은 6000만 원대다. 김건희 특검(특별검사 민중기) 수사 당시 김 여사는 “홍콩에서 산 모조품”이라고 해명했는데, 서희건설 이봉관 회장은 “1억380만 원 상당의 목걸이와 브로치, 귀걸이 등을 내가 김 여사에게 선물했다”고 특검에 자수하면서 거짓말 논란이 일었다.
이밖에도 김 여사는 그동안 수수 사실을 인정하지 않았던 금거북이와 바쉐론 콘스탄틴 시계 등을 받았다고 인정했다. 다만 이에 대해서도 각각 “금거북이는 이배용 전 국가교육위원장에게 고가 화장품을 선물한 적 있어 답례 차원으로 받은 것”이라고 했고 “시계는 (로봇 개 사업가 서모 씨에게) 구매대행을 의뢰한 것뿐”이라고 주장했다. 특검이 김상민 전 검사로부터 받았다고 지목한 이우환 화백 그림은 여전히 수수 사실 자체를 부인했다. 이날 재판부는 “대가관계가 있어야 알선수재 혐의가 성립하는데 공소장만으로는 빈약하다”며 구체적인 청탁 관계 내용을 다시 정리할 것을 특검에 요구했다.
김 여사는 다음달 14일 열릴 윤석열 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 사건 재판의 증인으로도 채택됐다. 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관)가 심리하는 이 재판은 윤 전 대통령이 김 여사와 공모해 정치 브로커 명태균 씨로부터 2억7000만 원 상당의 여론조사를 무상으로 받은 혐의를 다룬다. 실제 김 여사가 증인으로 출석하게 되면 두 사람은 구속 이후 법정에서 처음으로 대면하게 된다.
한편 김 여사 일가에 대한 ‘양평 고속도로 변경 특혜 의혹’을 수사하고 있는 2차 종합특검(특별검사 권창영)은 “원희룡 전 국토교통부 장관에 대한 출국금지를 요청했고 법무부에서 출국을 금지했다”고 밝혔다. 김건희 특검도 지난해 7월부터 6개월가량 원 전 장관을 출국금지했지만 조사는 이뤄지지 않았다.
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