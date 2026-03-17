하늘에서 본 회색빛 ‘미세먼지 띠’

  • 동아일보

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16일 서울 강동구 상공에 드론을 띄워 하늘과 지상 등을 360도로 촬영한 모습. 전국 대부분 지역에서 초미세먼지(PM 2.5) 농도가 ‘나쁨’ 수준을 보인 이날 강동구 일대가 회색빛 미세먼지 띠로 둘러싸여 있다. 17일에도 수도권을 포함한 중부 지방과 충청, 전북은 초미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준을 이어갈 것으로 보인다.

#초미세먼지#강동구#회색빛#나쁨수준
양회성 기자 yohan@donga.com
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