인천시, ‘평생교육 이용권’ 6000명에 준다

농협 채움카드에 35만 포인트 충전
인천시는 차별 없이 평생학습에 참여할 수 있는 환경을 만들기 위해 ‘평생교육 이용권’ 지원 사업을 추진한다고 16일 밝혔다. 참여 시민은 경제적 부담을 덜고 원하는 강좌를 자유롭게 선택할 수 있어 자기 계발과 역량 강화를 위한 기회를 갖게 된다.
수강료-교재비 결제할 때 사용 가능
이용권은 NH농협 채움카드에 연 1회, 1인당 35만 원 상당의 포인트를 충전해 지급하는 방식으로 운영된다. 평생교육 강좌 수강료와 교재비 결제에 포인트를 사용할 수 있다.
지원 대상은 △19세 이상 성인 중 기초생활수급자 및 차상위계층(일반) △65세 이상(노인) △30세 이상 성인(AI·디지털 분야) △19세 이상 등록 장애인으로, 총 6000여 명의 시민에게 학습 기회를 제공한다.
평생학습 교육기관은 전국 3549개소(인천 183개소)로, 이용자는 자신의 학습 수요에 맞춰 원하는 평생학습 강좌를 자유롭게 선택해 수강할 수 있다.
19세 이상 성인(일반), 65세 이상(노인), 30세 이상 성인(인공지능·디지털 분야)은 평생교육 이용권 누리집에서 신청할 수 있다. 19세 이상 등록 장애인은 정부24에서 20일부터 4월 8일까지 온라인으로 접수하면 된다.
온라인 신청이 어려운 시민을 위해 (재)인천인재평생교육진흥원에 현장 접수처도 운영한다. 인천 지역 군·구 평생학습관과 대학 평생교육원 등에서도 신청을 도울 예정이다. 자세한 내용은 (재)인천인재평생교육진흥원 누리집(itle.or.kr)에서 확인할 수 있다.
신승열 인천시 기획조정실장은 “평생교육 이용권 지원 사업을 통해 더 많은 시민이 배움의 기회를 누리고 새로운 도전에 나설 수 있기를 기대한다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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