구미 미혼남녀 ‘만남 행사’서 인연 찾아보세요

내달 24일까지 참여자 모집
경북 구미시는 다음 달 24일까지 미혼남녀 만남 행사인 ‘두근두근 아이엔지(ing)’ 참여자를 모집한다. 구미에 거주하거나 직장을 둔 26세(2000년생)부터 39세(1987년생)까지의 미혼남녀라면 참여할 수 있다. 참가신청서와 함께 혼인관계증명서(상세), 주민등록등본, 재직증명서, 최종학력증명서 등 관련 서류를 준비해 함께하는인구와미래연합회 이메일로 제출하면 된다.
참가자들은 조별 게임과 라운드 토크 등 다양한 프로그램을 통해 서로를 알아가는 시간을 가질 예정이다. 특히 올해는 참가자 의견을 반영해 대화 시간을 늘리고 프로그램 구성도 한층 강화했다. 구미시는 결혼 및 출산 기피와 비혼·만혼 증가 등 가치관 변화로 낮아진 혼인율에 대응하고 청년들의 안정적인 지역 정착을 지원하기 위해 이 프로그램을 운영하고 있다. 지금까지 모두 17회 개최해 169커플이 매칭됐고, 이 가운데 29커플이 결혼했다.
시는 올해 행사를 모두 10기로 나눠 운영하며 상반기에는 1기(5월 9일), 2기(6월 11일), 3기(6월 12일), 4기(6월 18일), 5기(6월 19일) 등 총 5차례 진행할 예정이다. 김장호 구미시장은 “참가자 의견을 적극 반영해 더욱 내실 있고 수준 높은 프로그램으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
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