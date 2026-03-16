고려대, ‘2026 AI·블록체인 비즈니스 모델 경진대회’ 개최

고려대 정보대학은 AI중심대학사업단과 공동으로 ‘2026년 AI·블록체인 비즈니스 모델 경진대회’를 개최한다고 16일 밝혔다.
이번 대회는 대학의 인재와 산업 기관 간 유기적인 협력 체계를 구축하고, AI와 블록체인 기술을 결합한 아이디어를 실질적인 비즈니스 모델로 구현하기 위해 마련됐다. 고려대의 블록체인연구소와 AI중심대학사업단이 공동 주관한다. 한국인터넷진흥원(KISA), 코스콤(KOSCOM), 하나은행, 신한투자증권, 멕시벤처스(MEXC Ventures), LG CNS, 네이버랩스, 토스 등 기업 및 기관들이 후원사로 참여한다. 후원사들은 참가자들의 아이디어가 실제 사업 모델로 성장할 수 있도록 지원할 예정이다.
대학(원)생부터 연구자, 기업 관계자까지 이번 대회에 참가할 수 있으며 전공 제한 없이 타 대학과의 연합팀 구성도 가능하다. 평가는 아이디어의 창의성, 기술적 우수성, 논리성 및 실질적인 활용 가능성을 기준으로 실시될 예정이다.
내달 24일까지 고려대 정보대학, 고려대 AI중심대학사업단, AI중심대학협의회 홈페이지 공지사항 내 안내된 구글 폼 QR을 통해 참가 접수할 수 있다.
주최 측은 내달 24~30일까지 1차 서면 평가를 거쳐 부문별 상위 10개 팀을 선정하고 오는 5월 11일 고려대 하나스퀘어에서 발표 평가를 진행한다. 이후 최종 심사를 통해 수상팀을 결정하며 최종 심사에 진출한 팀 전원에게는 ▲한국인터넷진흥원(KISA) 원장상 ▲하나은행 대표이사상 ▲신한투자증권 대표이사상 ▲멕시벤처스(MEXC Ventures)상 ▲네이버랩스상 ▲토스(Toss)상 등 기업 및 기관상이 수여될 예정이다.
댓글 0