파주 모텔서 필로폰 투약 시도 50대 검거…주사기 1500개 소지

경기 파주시의 한 모텔에서 마약 투약을 시도한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 이 남성의 차량에서는 마약 투약에 사용한 것으로 보이는 일회용 주사기 약 1500개가 발견됐다.
16일 파주경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 50대 남성 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 밝혔다.
A 씨는 지난 1월29일 오후 4시경 파주시의 한 모텔에서 마약 투약을 시도한 혐의를 받고 있다.
신고를 받고 모텔 객실을 급습한 경찰은 A 씨의 소지품에서 필로폰이 담긴 일회용 주사기 3개와 마약으로 추정되는 백색 분말을 찾아냈다.
아울러 경찰은 A 씨의 소유 차량에서도 투약에 사용한 일회용 주사기 1500개를 발견해 압수했다.
A 씨에 대한 소변검사 결과에서는 메스암페타민(필로폰) 검출된 것으로 확인됐다.
A 씨는 경찰조사에서 마약 투약 등 혐의를 모두 인정한 것으로 알려졌다.
경찰이 구속영장을 신청하면서 A 씨는 구속됐으나 이후 A 씨가 마약 치료 등을 이유로 법원에 구속적부심을 신청하면서 현재는 석방된 상태다.
A 씨는 현재 불구속 상태로 조사를 받고 있다. 경찰은 구체적인 사건 경위 등을 추가 조사한 뒤 A 씨를 검찰에 송치할 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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