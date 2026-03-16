“스트레스 많다” 40대 최고… 30대-20대 順

성인 가운데 ‘일상생활에서 스트레스를 많이 느낀다’는 응답이 40대에서 가장 높은 것으로 나타났다. 직장 내 스트레스와 가족 부양 등 ‘낀 세대’가 느끼는 정신적 압박이 커졌다는 분석이 나온다.
15일 질병관리청 국민건강통계에 따르면 2024년 기준 국민의 ‘스트레스 인지율’은 25.9%로 나타났다. 스트레스 인지율은 ‘스트레스를 대단히 많이, 또는 많이 느낀다’고 답한 비율이다. 이는 19세 이상 5813명을 대상으로 조사한 결과다.
연령대별로는 40대가 35.1%로 가장 높았고, 30대 34.7%, 20대 30.3% 순이었다. 10년 전인 2014년엔 30대 34%, 20대 28.9%, 40대 26.9%였다. 다른 연령대의 스트레스 인지율은 큰 변동이 없었지만, 40대는 8.2%포인트 올랐다.
40대의 주요 스트레스 원인은 직장 생활(35.3%)과 경제 문제(28.3%)였다. 성별로 스트레스 원인은 달랐다. 40대 남성은 직장 생활(46.6%)과 경제 문제(36%)의 비중이 높았고, 부모·자녀 문제(3위)는 4.2%였다. 반면 40대 여성은 부모·자녀 문제(27.6%)가 직장 생활(23.2%)과 경제 문제(20.1%)를 앞섰다.
전문가들은 부모 부양과 자녀 교육의 이중 부담을 갖는 40대가 경제적으로 취약해지면서 스트레스 인지율이 높아졌다고 분석했다. 정재훈 서울여대 사회복지학과 교수(경북행복재단 대표)는 “40대는 자녀 돌봄과 노후 준비를 같이 해야 하는 시기인데, 집값 상승과 고용 불안 등으로 인해 경제적 부담이 점점 커졌다”고 설명했다. 설동훈 전북대 사회학과 교수는 “조직의 중추 역할을 맡는 40대가 인공지능(AI) 도입 등 빠른 사회 변화 속에서 젊은 세대보다 적응에 부담을 느낀다”고 말했다.
댓글 0