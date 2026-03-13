남탕 세신사가 손님 1000명 알몸 몰카…다른 목욕탕 ‘원정’도

세신사가 목욕탕 남성 이용객 1000여 명의 나체를 몰래 촬영하다 적발됐다.
경북 포항북부경찰서는 12일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(상습카메라등이용촬영), 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성착취물제작) 혐의로 40대 남성 A 씨를 구속했다.
A 씨는 2021년부터 지난해까지 포항시내 목욕탕 3곳에서 세신사로 일하면서 손님들의 나체를 몰래 촬영하고, 쉬는 날에는 서울·부산·울산·경주 등 전국 10여 곳의 목욕탕을 돌아다니며 손님으로 위장해 ‘몰카’를 찍은 혐의를 받는다.
그는 지난해 12월 한 손님을 몰래 촬영하다 들통 났다. 경찰 수사결과 A 씨가 몰래 촬영한 사진은 4700여 장으로 피해자는 1000여 명에 이르는 것으로 확인됐다.
경찰은 두 달여 동안 A 씨의 휴대전화를 포렌식 해 피해자를 특정했다. 지금까지 특정된 피해자는 100여 명으로 이 중에는 미성년자도 포함됐다.
다만 촬영한 영상을 외부로 유포한 정황은 발견되지 않았다.
A 씨는 경찰 조사에서 “단골손님의 특징을 기억하려고 찍었다. 성적인 목적은 없었다”며 일부 혐의를 부인한 것으로 알려졌다.
경찰은 추가 피해자를 파악하는 한편, A 씨의 여죄를 수사하고 있다.
