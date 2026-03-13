전북 “귀농귀촌인 모셔라”… 281억 투입

올해 2만2000명 신규 유치 목표
귀농 체험-현장 실습 교육 늘려
주민이 직접 농기계 작동 등 교육
빈집 활용해 농촌 실거주 기회도
전북도가 도시를 떠나 농촌으로 향하려는 귀농·귀촌인을 적극적으로 모시기 위해 맞춤형 지원 정책을 추진한다. 전북도는 이를 통해 귀농·귀촌인이 전북에서 안정적으로 뿌리를 내리고 꿈을 펼칠 수 있도록 돕고 농촌에도 활력을 불어넣겠다는 계획이다.
통계청이 지난해 6월 발표한 귀농·귀촌 현황에 따르면 2023년 11월부터 2024년 10월 말까지 전북에 터를 잡은 귀농·귀촌인은 모두 1만9654명이다. 귀농인이 1137명, 귀촌인이 1만8517명이다. 이는 전년(2022년 11월∼2023년 10월 말)보다 2884명이 줄어든 것이다.
전북도는 지난해 다소 줄어든 귀농·귀촌인을 올해 2만2000명까지 끌어올리겠다는 목표를 세웠다고 12일 밝혔다. 이를 위해 홍보·주거·정착을 아우르는 맞춤형 지원 정책을 추진한다.
구체적으로 살펴보면 귀농·귀촌을 희망하는 도시민에게 전북 농업·농촌의 현재 상황과 발전 가능성, 귀농 정책을 홍보하기 위한 자체 상담홍보전을 개최한다. 서울을 비롯한 전국 각지에서 진행되는 박람회에도 참가해 전북을 알린다. 서울에 있는 전북 귀농·귀촌 서울사무소를 활용해 시군별 2회 이상 수도권 주민을 위한 귀농·귀촌 교육과 상담도 진행한다.
도시민이 직접 농촌에 내려와 생활하면서 미래를 설계할 수 있도록 돕기 위한 귀농 체험 및 현장실습 교육, 전북에서 살아보기 등의 프로그램도 운영한다.
귀농·귀촌을 결심한 도시민의 안정적인 농촌 정착을 위한 정주 여건 조성에도 적극 나선다. 올해 정읍시 등 9개 시군에 농촌 빈집을 활용한 ‘귀농인의 집’ 13곳을 추가로 만든다. 무주와 임실군에는 26채 규모의 ‘전북형 보금자리’ 2곳도 마련해 귀농·귀촌인의 초기 정착 단계에서의 주거 부담을 낮출 계획이다.
체재형 가족실습 농장 12곳(140채)와 귀농인의 집 70곳, 게스트하우스 8곳(24실) 등 임시 거주시설도 지속해서 운영한다. 38억 원의 예산을 들여 사용하지 않고 방치해 마을 미관 저해 등의 문제를 일으키는 농촌 빈집과 유휴시설을 귀농·귀촌인을 위한 주거시설과 편의시설, 창업과 사회서비스를 위한 공간으로 바꾼다.
도시민의 농촌 안착을 지원할 다양한 프로그램도 운영한다. 도시민의 농촌 생활에 전반적인 도움을 줄 멘토·멘티 컨설팅 프로그램을 운영한다. 농촌지역에 사는 기존 주민과의 유대 강화를 위한 마을 환영회, 귀농·귀촌인의 재능기부 활성화, 귀농·귀촌인과 마을 주민이 함께하는 동아리 활동도 지원한다. 농기계 작동 수리·시골집 수리 등 지역민과 귀농·귀촌인이 함께 교육을 받으며 서로를 도우면서 연대할 수 있는 교육도 추진한다.
민선식 전북도 농생명축산산업국장은 “귀농·귀촌인 유치부터 주거 안정과 창업을 돕기 위해 올해 281억 원 규모의 다양한 지원사업을 추진한다”며 “귀농·귀촌인이 전북에서 안정적으로 뿌리내리고, 꿈을 펼칠 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
댓글 0