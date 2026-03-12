軍 복무기간 전체를 국민연금 가입 기간 인정…내년 시행 목표

정부가 내년부터 군 복무 전 기간을 국민연금 가입 기간으로 인정하는 방안을 추진한다. 청년들의 노후 수령 연금액을 늘리기 위한 조치다.
12일 국회 보건복지위원회에 따르면 보건복지부는 10일 열린 상임위원회 전체회의에서 이런 내용의 주요 업무 추진 현황을 보고했다.
군 복무 크레딧은 군대에서 보낸 시간 중 일부를 국민연금 가입 기간으로 인정해 주는 제도다. 복지부는 지난해 법 개정을 통해 올해 1월부터 가입 기간을 기존 6개월에서 최대 12개월로 늘린 바 있다.
정부는 청년층의 노후 보장을 위해 실제 군 복무 기간 전체를 국민연금 가입 기간으로 인정해주는 방안을 추진하기로 했다. 청년들이 학업과 취업 준비로 사회 진출이 늦어지면서 국내 18~24세 국민연금 가입률은 24.3%에 불과하다. 이에 공적연금강화국민행동 등 시민단체들도 정부에 청년을 위한 연금 개혁의 일환으로 군 복무 크레딧 확대를 요구해 왔다.
복지부는 내년 상반기(1~7월)까지 국민연금법을 다시 개정해 이르면 내년부터 본격 시행할 방침이다. 2028년 상반기까지는 모든 군 복무자가 혜택을 받는 것이 목표다. 군 복무 크레딧이 확대되면 육군과 해병대는 18개월, 해군은 20개월, 공군과 사회복무요원은 21개월을 국민연금 가입 기간으로 인정받게 된다.
이호 기자 number2@donga.com
