국가과학기술연구회, 출연연 매달 공동 정기채용

국가과학기술연구회는 정부출연연구기관(출연연)과 함께 3월부터 매달 정기 공동채용을 한다고 9일 밝혔다. 채용 규모는 14개 출연연 대상, 총 260명이다.
매달 초 공동채용을 통해 구직자가 기관별 채용 시기를 예측하기 어려웠던 문제를 해소하기 위해 도입됐다. 또 기관별로 분산되어 있던 채용 정보를 통합 플랫폼으로 제공한다. 지원자는 여러 출연연 채용 정보를 한 번에 확인하고 지원할 수 있다.
이달 공동채용은 한국전자통신연구원, 한국생명공학연구원 등을 포함한 14개 출연연이 참여해 연구직 182명, 기술직 37명, 행정직 27명 등 총 260명을 채용할 예정이다. 지원서는 18일까지 NST 공동채용 플랫폼으로 접수하면 된다.
통합 필기시험은 국가직무능력표준(NCS) 기반으로 평가한다. 4월 4일 서울·대전·광주·부산에서 시행된 이후 각 출연연이 면접 등의 전형을 거쳐 최종 합격자를 확정한다. 김영식 국가과학기술연구회 이사장은 “과학기술 우수 인재 확보는 국가 연구개발 경쟁력의 핵심”이라며, “정기 공동채용을 통해 청년 과학기술 인재가 안정적으로 도전할 수 있는 환경을 만들겠다”고 밝혔다.
