사회
성균관대 신입생 환영식 ‘신방례’
동아일보
입력
2026-03-09 04:30
2026년 3월 9일 04시 30분
송은석 기자
8일 서울 종로구 성균관 문묘에서 ‘신방례’가 열려 성균관대 학생들이 전통 유생복 차림으로 사진을 찍고 있다. 신방례는 조선 시대 선배 유생이 과거에 합격한 신입 유생을 맞이하며 열었던 환영 잔치다.
#성균관
#유생
#신방례
#전통복식
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
