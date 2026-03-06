‘팡’ 터진 매화… 봄이 깨어났다

  • 동아일보

겨울잠 자던 개구리가 깨어난다는 절기 ‘경칩’을 맞은 5일 서울 성동구 하동매실거리에서 흰 매화꽃이 활짝 피어있다.

#절기 경칩#매화꽃#봄
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
