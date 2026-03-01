‘7억 받고 청부수사 혐의’ 전현직 경찰 2명 檢 송치

서울 시내 한 대형교회 목사 측으로부터 약 7억 원을 받고 ‘청부 수사’를 벌인 혐의로 전현직 경찰 간부 2명이 최근 검찰에 넘겨졌다.
4일 경찰에 따르면 서울경찰청 반부패수사대는 지난달 전현직 경찰 2명과 목사 등을 공무상 비밀누설과 부정처사 후 수뢰 등의 혐의로 검찰에 송치했다. 이 중 전직 경찰은 2022년 3월부터 2024년 12월까지 서울 구로구의 한 대형교회 목사 측으로부터 세 차례에 걸쳐 현금 총 7억5000만 원을 수수한 혐의를 받는다. 이 돈은 교인들이 낸 헌금으로 조성한 것으로 알려졌다.
경찰은 해당 목사가 후계 문제로 갈등하던 다른 목사가 횡령 혐의로 수사받게 하는 대가로 돈을 줬다고 판단했다. 전직 경찰은 현직일 때 함께 근무했던 경찰관 2명을 거쳐 횡령 사건의 첩보가 구로경찰서에 접수되게끔 한 것으로 조사됐는데, 청부 수사의 타깃이 된 목사는 실제로 2024년 12월 기소됐고 지난해 12월 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았다.
전직 경찰은 이 과정에서 수사 상황과 출국금지, 압수수색 영장 신청 여부 등을 대형교회 목사에게 전달한 것으로 알려졌다. 경찰에 따르면 청부 수사를 도운 혐의로 수사받은 현직 경찰 2명 중 1명은 지난해 스스로 목숨을 끊었고, 다른 1명은 지난달 관련 혐의로 구속됐다.
