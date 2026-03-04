한밤 70대 할머니 집 침입해 위협…8만원 훔친 40대 구속

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 4일 14시 42분

제주 서귀포시에서 70대 할머니가 사는 집에 침입해 위협하고 돈을 빼앗은 40대 남성이 구속됐다.

제주 서귀포경찰서는 특수강도 혐의로 A 씨(40)를 구속 수사 중이라고 4일 밝혔다.

A 씨는 지난달 20일 오후 9시경 서귀포시에 있는 한 주택에 들어가 70대 여성 B 씨를 위협하고 지갑에 있던 현금 8만 원을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.

범행 당시 A 씨는 마스크와 모자가 달린 옷을 입고 얼굴을 가렸으나 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 지난달 27일 A 씨를 긴급체포했다.

A 씨는 지난 1일 구속됐으며, 과거 동종 전과가 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 A 씨를 상대로 여죄를 조사 중이다.

#제주#서귀포#강도#구속
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

