사회
한밤 70대 할머니 집 침입해 위협…8만원 훔친 40대 구속
동아일보
업데이트
2026-03-04 15:55
2026년 3월 4일 15시 55분
입력
2026-03-04 14:42
2026년 3월 4일 14시 42분
송치훈 기자
제주 서귀포시에서 70대 할머니가 사는 집에 침입해 위협하고 돈을 빼앗은 40대 남성이 구속됐다.
제주 서귀포경찰서는 특수강도 혐의로 A 씨(40)를 구속 수사 중이라고 4일 밝혔다.
A 씨는 지난달 20일 오후 9시경 서귀포시에 있는 한 주택에 들어가 70대 여성 B 씨를 위협하고 지갑에 있던 현금 8만 원을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다.
범행 당시 A 씨는 마스크와 모자가 달린 옷을 입고 얼굴을 가렸으나 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 지난달 27일 A 씨를 긴급체포했다.
A 씨는 지난 1일 구속됐으며, 과거 동종 전과가 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 A 씨를 상대로 여죄를 조사 중이다.
#제주
#서귀포
#강도
#구속
송치훈 기자 sch53@donga.com
1
배우 이상아 애견카페에 경찰 출동…“법 개정에 예견된 일”
2
세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 알고보니 한국산?
3
자다 소변보러 화장실 ‘들락날락’…전립선 아닌 ‘이 문제’?
4
병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다
5
“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”
6
이란 “첨단무기 손도 안댔다” 트럼프 “영원히 전쟁 가능”…장기전 가나
7
李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”
8
“어서 타”, 이번엔 김승연…美-이란전쟁에 ‘회장님 밈’ 방산주로
9
“나는 절대 안 먹는다”…심장 전문의가 끊은 음식 3가지
10
돈-칼 모두 쥔 ‘하메네이 문지기’…시위대 강경진압 주도
1
“정파적 우편향 사상, 신앙과 연결도 신자 가스라이팅도 안돼”
2
“혁명수비대 업은 강경파” vs “빈살만식 개혁 가능”…하메네이 차남 엇갈린 평가
3
“한국 교회 큰 위기…설교 강단서 복음의 본질 회복해야”
4
주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동
5
“美, 하메네이처럼 김정은 제거 어렵다…北, 한국에 핵무기 쏠 위험”
6
李 “檢 수사·기소권으로 증거조작…강도·살인보다 나쁜 짓”
7
韓증시 아직 못믿나…중동전 터지자 외국인 5조원 ‘썰물’
8
‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 동시 구속…“증거 인멸 염려”
9
정청래 “조희대, 사법개혁 저항군 우두머리냐? 사퇴도 타이밍 있다”
10
미스 이란 출신 모델 “하메네이 사망, 많은 국민이 기뻐해”
