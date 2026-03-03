“재촉 말고 조용히 픽업만”…배달기사 안내문에 엇갈린 반응

대전의 한 배달 전문 피자집이 배달 기사들에게 재촉하지 말라는 내용의 안내문을 게시해 논란이 일고 있다.
3일 온라인 커뮤니티 보배드림에는 ‘대전의 한 배달 전문 피자집 안내문’이라는 제목의 글이 올라왔다.
글쓴이는 “제보하신 배달 기사님과 피자집 사장님 모두 각자의 입장이 이해되는 상황 같다”면서 피자 가게에 붙은 안내문 사진을 올렸다.
안내문에는 “음식 나오면 ‘조리 완료’ 눌러드린다. 조리 완료가 안 됐거나 매대에 음식이 없으면 조리 중이니 조용히 기다려 달라”며 “기다리기 싫으면 가시면 된다. 음식 번호 말하면서 얼마 남았냐 물으면 조리에 매우 방해가 된다”고 적혀있다. 또 “물의를 일으키거나 고지를 했음에도 불구하고 지속적으로 조리에 방해를 일으키는 기사님은 고객센터에 픽업제한 조치하겠다. 최대한 빨리 준비해 드릴 테니 조용히 음식만 픽업 부탁 드린다”고 써져 있다.
해당 사실을 제보한 배달 기사 A씨는 “조리 시간 지키지도 않으면서 기다리기 싫으면 가라거나 말 걸지 말라는 등 배달 기사들에게 갑질하는 대전의 배달 전문 피자집”이라며 “배달 전문집들은 배달 기사가 소중한지 알아야 한다”고 말했다.
이어 “저런 문구 걸어 놓으면 가게 이미지 순식간”이라면서 “조리 시간이라도 제대로 지키면 기사님들이 언제 나오냐고 물어보겠냐”고 꼬집었다.
이를 본 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부 누리꾼들은 “나도 자영업자라 공감된다. 계속 물어보면 기분이 좋지는 않다” “피자집 주인이 얼마나 시달렸으면, 오죽하면 저랬을까” 등 업주를 옹호하는 반응을 보였다.
반면 “음식이 언제 나오는지 알아야 화장실도 다녀오고 하는 거다” “아무도 배달 안 잡으면 어쩌려는 건지 궁금하다” 등 비판적인 내용도 달렸다. 또 “배달 배차 하는 플랫폼의 문제”라는 식의 댓글도 이어졌다.
