“내 잘생김 비결은 K-화장품”…브라질 대통령 ‘국빈 선물’은?

루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 국빈 방한 선물로 한국산 남성 화장품을 받았다. 평소 한국 화장품에 대한 애정을 드러내 온 룰라 대통령의 취향을 고려한 선정으로 풀이된다.
24일 LG생활건강은 자사 남성 화장품 브랜드 오휘의 ‘마이스터 포맨 프레쉬 3종 기획 세트’가 룰라 대통령에게 국빈 선물로 증정됐다고 전했다.
청와대는 21년 만에 한국을 방문한 룰라 대통령에게 전태일 열사 평전, 호작도, 한국 축구 국가대표 유니폼과 함께 이 화장품 세트를 전달했다. 제품은 스킨, 로션, 클렌징 폼으로 구성된 오휘의 대표적인 디에이징(노화 역전) 솔루션 라인이다.
바르는 즉시 시원하고 번들거림이 없어 사용감에 민감한 남성들이 선호하며, 80대에 접어든 룰라 대통령도 부담 없이 사용할 수 있는 저자극 고효능 제품이다.
룰라 대통령은 이미 현지에서 K-뷰티 애호가로 잘 알려져 있다. 그는 지난해 12월 공개 연설 도중 “내가 잘생겨진 이유는 한국산 화장품 덕분”이라며 K-뷰티에 대한 각별한 애정을 드러내기도 했다.
LG생활건강 관계자는 “2억 인구가 넘는 브라질 고객에게 오휘를 비롯한 자사 브랜드와 제품을 널리 알리고, 한국을 대표하는 ‘과학에 기반한 뷰티·건강 기업’으로 자리매김하겠다”고 전했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
