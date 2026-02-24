李대통령 살해 협박글 올린 10대 송치…경찰 “배상 청구할 것”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 24일 14시 07분

글자크기 설정

뉴스1
온라인 상에서 이재명 대통령을 살해하겠다는 글을 올린 10대들이 검찰에 송치됐다.

서울경찰청은 협박·위계에 의한 공무집행방해 혐의로 10대 청소년 2명을 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.

이들은 지난해 9월 4일 119 안전신고센터 인터넷 게시판에 이 대통령을 살해하겠다는 글을 작성한 혐의를 받는다.

경찰 수사 결과, 피의자 중 A 군은 지난해 3월 충남 소재 고등학교 학생들에 대한 살해 협박 글을 작성한 데 이어, 인천 소재 고등학교와 광주 소재 중학교 학생들을 대상으로도 유사한 형태의 협박 글을 게시했던 것으로 드러났다.

경찰청 관계자는 “피의자들에 대한 손해배상 청구를 심의하고 공중 협박 등 태스크포스(TF)를 중심으로 앞으로도 불특정 다수를 겨냥한 협박 행위에 대하여 끝까지 추적하여 법에 따라 엄정하게 처벌할 것”이라고 말했다.

한편, 경찰청은 지난해 11월부터 사이버 수사·형사·공공범죄수사대 형사기동대 등 5개 기능을 합친 TF를 운영하며 공중주요인사 협박 및 허위조작정보 등에 대응하고 있다.
#살해 협박#서울경찰청#공무집행방해#사이버 수사·형사·공공범죄수사대 형사기동대
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스