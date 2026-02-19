尹 선고하자…보수집회 “지귀연 잡자” 진보 측 “사형 선고”

19일 윤석열 전 대통령 등 내란 피고인들에 대한 선고가 내려진 서울 서초구 서울중앙지법 인근에서는 중형을 촉구하는 진보 단체와 무죄 방면을 주장하는 보수 단체 집회가 각각 열려 2500여 명이 몰렸다.
신자유연대 등 보수 성향 단체는 전날인 18일 오후부터 중앙지법 앞에서 ‘밤샘 집회’를 진행했다. 19일엔 최대 2000여 명의 인파가 몰렸다. 이들은 태극기와 성조기를 손에 든 채 ‘윤어게인 공소기각’ 등 문구가 적힌 팻말을 들고 윤 전 대통령의 무죄 및 공소기각을 촉구했다. 촛불행동 등 진보 성향 단체 약 500여 명도 이날 오후 2시경부터 서초역 앞에서 “윤석열 사형” 등 구호를 외쳤다.
참가자들은 오후 3시 지귀연 부장판사가 선고를 진행하자 침묵으로 생중계를 지켜봤다. 윤 전 대통령에게 무기징역이 선고되자 보수 집회에서는 “지귀연 잡으러 가자”는 반응이, 진보 측에서는 “사형을 선고하라” 등의 반응이 나오기도 했다.
그러나 양측 모두 오후 5시 45분 경 집회를 종료하고 해산했고, 별다른 충돌은 일어나지 않았다. 경찰은 “법원 침입 등 난동이 벌어지거나 폭력 사태로 입건된 경우는 없었다”고 밝혔다.