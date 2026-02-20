춘천시, 취준생 130명 ‘내 일 찾기’ 지원

만 45세 이하 청년도전사업 모집
강원 춘천시가 구직을 원하는 청년들을 위한 ‘청년도전지원사업’을 추진한다. 춘천시는 구직에 어려움을 겪는 청년에게 맞춤형 프로그램을 제공하는 청년도전지원사업에 참여할 청년 130명을 모집한다고 19일 밝혔다.
진로 등 교육… 수당 최대 350만원
신청 대상은 최근 6개월 동안 취업·교육·직업훈련 참여 이력이 없는 만 18∼34세의 자립준비자, 청소년복지시설 입·퇴소자, 북한 이탈자, 가습기 살균제 피해자 등이다. 만 35∼45세의 춘천 거주자와 생계형 아르바이트를 하는 지역특화 청년도 신청할 수 있다.
프로그램은 단기(5주), 중기(15주), 장기(25주)의 세 유형으로 나눠 1 대 1 밀착 상담과 사례관리, 자신감 회복, 진로 탐색, 취업역량 강화를 위한 교육을 실시한다. 교육 이수 후에는 국민취업지원제도, 구직자 도약 보장 패키지 등 고용·취업 정책과 연계해 지원할 방침이다. 참여 수당으로는 최대 350만 원을 지원한다.
참여 희망자는 희망리본 춘천센터나 고용24 누리집을 통해 신청할 수 있다. 성기문 춘천시 기업지원과장은 “구직 문턱이 갈수록 높아지고 있는 상황에서 이번 사업이 청년이 다시 일어설 수 있는 든든한 디딤돌이 되기를 바란다”고 밝혔다.
이인모 기자 imlee@donga.com
