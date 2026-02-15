“명절엔 풍성히” 과식·과음…당신의 간은 망가지고 있다

과도한 음주·기름진 음식 섭취시 지방간 위험↑
간암 국내 암 사망원인 2위…5년 상대생존율 40%
설 연휴에는 기름진 음식이나 육류 섭취, 술자리, 생활 패턴 변화 등으로 간에 무리가 될 수 있다. 고칼로리 음식과 음주는 체중증가와 함께 간 건강에도 악영향을 미친다. 간은 ‘침묵의 장기’이라 불릴 만큼 크게 손상될 때까지 특별한 증상을 보이지 않는다.
15일 의료계에 따르면 과식이나 음주로 인한 간질환은 한국인 만성 간질환의 주요 원인이며, 간암으로 진행될 확률이 높아 주의가 요구된다.
만성 간염(B형, C형), 비만, 당뇨, 고지혈증 등이 원인인 대사이상 지방간 , 과도한 음주로 인해 간세포 손상 및 지방 축적 발생하는 알코올성 간질환, 만성적인 염증으로 인해 간이 굳어지는 섬유화가 되는 간경변증, 간경변이나 만성 간염에서 발전해 발생하는 간암이 있다.
조희선 가톨릭대학교 서울성모병원 소화기내과 교수는 “과도한 음주는 물론 설 명절 전과 같은 기름진 음식을 과다 섭취하면 지방간을 유발하고 간에 지속적인 부담을 줄 수 있다”며 “특히 술과 고지방·고칼로리 식사가 반복되면 지방간으로 진행될 수 있다”고 경고했다.
조 교수는 “지방과 당분이 많은 음식을 지속적으로 섭취하면 간에 중성지방이 축적되면서 인슐린 저항성이 증가하고, 이는 비만·당뇨·고지혈증과 같은 대사질환과 함께 지방간을 악화시키는 악순환을 만든다”며 “지방간이 심해지면 지방간염으로 진행하고, 이후 간섬유화 및 간경화로 이어질 위험이 높아지므로 평소 절주와 균형 잡힌 식사, 적정 체중 유지가 필요하다”고 말했다.
간암은 폐암에 이어 국내 암 사망 원인 2위로, 5년 상대생존율이 약 40% 수준으로 전체 암 평균(72.9%)에 비해 여전히 매우 낮다. 국가 검진 사업 및 B형 간염 백신 접종 효과로 전체적인 간암 발생률은 감소하고 있지만, 40~50대 경제 활동 인구에서 사망률이 가장 높은 암이며, 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 간암 사망률이 가장 높은 수준이다.
간은 우리 몸에서 혈류가 가장 집중되는 장기다. 간암의 주요 치료법은 환자의 상태에 따라, 수술(간절제술·간이식), 비수술적 국소치료(색전술·고주파), 면역·표적항암제를 사용한다.
간절제술은 간암 치료의 가장 우선적이고 효과적인 방법 중 하나로, 암을 제거해 간 기능을 최대한 보존하는 치료법이다.
한의수 가톨릭대학교 서울성모병원 간담췌외과 교수는 “간절제술은 암 부위를 확실히 제거하는 효과적인 근치적 치료법으로, 간은 잘라낸 부위가 6개월 내 거의 원래 크기로 재생될 수 있어 절제해도 환자의 기능 유지가 가능하다”고 말했다.
커다란 혈관과 미세한 담도들이 복잡하게 얽혀 있어, 암세포를 도려내는 과정에서 발생할 수 있는 대량 출혈은 외과 의사들에게 늘 커다란 숙제였다.
최근 다양한 질환에 적용되고 있는 로봇 수술이 간 수술에도 적용되면서 이러한 수술의 한계를 극복하고 있다. 로봇수술은 실제 수술 부위를 육안보다 10배 이상 크게 입체적으로 볼 수 있는데, 이는 머리카락보다 얇은 미세 혈관과 신경을 뚜렷하게 식별하게 해주어, 간 주변 조직의 손상을 줄일 수 있다.
또 로봇 팔의 관절은 540도까지 회전하며 자유자재로 꺾여, 기존의 직선형 복강경 기구로는 도달하기 힘들었던 간의 후상구역(간 뒤쪽 깊숙한 부위)에 위치한 종양까지 정밀하게 제거하는 데 유리하다.
로봇 간절제술의 가장 큰 장점은 통증의 감소다. 개복 수술은 명치부터 배꼽 아래까지 15~20㎝를 가로지르는 대형 절개가 필요해 수술 후 숨쉬기조차 힘들 정도의 통증이 있지만, 로봇 수술은 1㎝ 내외의 작은 구멍 3~4개만으로 진행돼 통증이 현저히 적다.
한의수 교수는 “개복 수술 환자가 일주일 이상 입원이 필요하지만, 로봇 수술을 받은 환자들은 수술 다음 날 스스로 일어나 걷고 식사가 가능할 정도로 회복 속도가 빠르다”며 “절개 부위가 작아 감염이나 장 유착 같은 수술 후 합병증 위험이 크게 낮아지며, 수술 자국이 거의 남지 않아 환자들의 만족도가 매우 높다”고 말했다.
