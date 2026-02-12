대법 “전두환 회고록은 5·18 역사 왜곡” 9년만에 최종 판단

김정호(오른쪽) 변호사와 박강배 5.18기념재단 상임이사가 12일 오전 서울 서초구 대법원에서 열린 ‘전두환 회고록’ 손해배상 소송 선고를 마친 후 취재진의 질의에 답하고 있다. 2026.02.12.

앞서 5월단체 등은 지난 2017년 전 전 대통령의 회고록이 민주화운동을 비하하고 피해자를 비난하는 허위 사실을 담고 있다며 출판·배포 금지 가처분신청, 정신적 손해배상청구 소송 등을 제기했다.