전주 초교 주차장서 차량 충돌…피하던 학생 1명 다쳐

10일 오전 10시 36분께 전북 전주시 덕진구의 한 초등학교 주차장에서 50대 여성이 몰던 승용차가 주차된 차량을 들이받았다. 전북소방본부 제공
전주의 한 초등학교 주차장에서 50대 여성이 몰던 승용차가 주차된 다른 차량을 들이받았다. 이 과정에서 차량을 피하려던 초등생이 다쳤다.

10일 전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 10시 36분경 전북 전주시 덕진구의 한 초등학교 주차장으로 진입하던 차량이 주차된 아우디 차량을 들이받았다. 이 여파로 아우디 차량 옆에 주차된 차량들도 연쇄 충돌이 일어났다.

당시 사고 현장을 지나던 8세 초등생은 차량을 피하려다 넘어지면서 무릎과 치아 등을 다쳐 병원으로 이송됐다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
