곱창김-꽃새우… 미소 짓게 만드는 해남 명품 꾸러미 세트

‘농도(農道) 전남’에서 농수산물 생산 1위 지역은 해남군이다. 한반도 최남단에 위치한 해남군은 논밭 면적이 3만5000㏊(헥타르)에 이르고 해안선 길이만도 300㎞가 넘는다.
해남군은 해양성 기후와 풍부한 일조량, 미네랄이 풍부한 황토와 갯벌이 있어 친환경 농수산물 생산에 최적의 조건을 갖추고 있다. 공장 시설이 없는 깨끗한 환경과 청정 해역, 기름진 들녘에서 자란 농수산물은 맛과 품질이 뛰어나다는 평가를 받는다.
해남군이 직영하는 온라인 쇼핑몰 ‘해남미소’는 설 명절을 앞두고 우수 농수특산물 할인 기획전을 연다. 2월 13일까지 진행되는 이번 기획전에는 해남군 70여 농가와 업체가 참여해 쌀과 잡곡, 축산물, 수산물, 전통 식품, 웰빙 과일·채소, 건강식품 등 150여 개 상품을 선보인다. 20만 원 한도 내에서 5회 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰도 제공한다.
명절 기간에만 판매하는 해남미소 명품꾸러미 선물세트는 매번 조기 매진될 정도로 인기가 높다.
이번 기획전에서는 고객 선호에 맞춰 다양한 가격대로 세트를 구성했다. 구이 곱창김, 꽃새우, 오색향미 잡곡, 참기름, 지주식 돌자반, 미역, 멸치, 다시마, 고구마칩 등을 담았다. 8개 품목으로 구성된 1호 세트는 3만5000원, 10개 품목의 2호 세트는 5만 원, 3호 세트는 7만 원, 14개 품목의 4호 세트는 10만 원이다. 30개 이상 대량 주문 시에는 품목을 자유롭게 구성할 수 있다.
