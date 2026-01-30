유한대 산업디자인전공,‘AI 활용 콘텐츠 공모전’ 최우수상(교육부장관상) 수상

유한대학교는 산업디자인전공 김세아 학생이 교육부·한국연구재단·전문대학혁신지원사업발전협의회가 주관한 ‘AI 활용 콘텐츠 공모전’에서 최우수상(교육부장관상)을 받았다고 30일 밝혔다.
수상작은 AI를 활용한 수업 기반 프로젝트로 진행된 어린이 시리얼 패키지 디자인 ‘ZOOKIEZ’이다. 김세아 학생은 패키지를 단순 포장 용기가 아닌 ‘놀이와 스토리가 결합된 경험의 매개체’로 재정의하고, 기획-캐릭터-세계관-구조 설계 전 과정에 AI를 보조도구로 적용했다.
특히 AI를 단순 결과 생성 도구가 아닌 디자인 사고를 확장하는 파트너로 정의하고 활용한 점이 높은 평가를 받았다. ▲캐릭터 이미지 생성(스타일 일관성/형태 정확도 확보) ▲테마 무드 가이드 구축 ▲AI 기반 만화 콘티 생성(컷 흐름·표정·연출 발전) ▲맛·섭취 가이드 구성 등 콘텐츠 기획과 표현 전 공정을 AI 협업 구조로 설계했다.
이번 작품을 지도한 심민섭 교수(산업디자인전공)는 “학생이 AI를 ‘빠른 답’이 아니라 질문을 넓히고 판단을 돕는 도구로 활용하며, 기획 의도와 사용자 경험을 끝까지 밀고 나간 점이 핵심”이라며 “전공 역량과 AI 리터러시가 결합된 AI 교육 성과를 대외적으로 인정받은 사례”라고 말했다.
유한대학교 산업디자인전공은 제품·패키지·브랜딩 등 생활밀착형 디자인 역량을 바탕으로, 기획·리서치·콘셉트·표현·검증 전 과정을 프로젝트로 수행하는 PBL(프로젝트 기반 학습)을 운영하고 있다. 또한 다양한 툴을 활용한 생성형 AI를 디자인 프로세스에 통합해 산업 현장에서 즉시 적용할 수 있는 실무형 융합 인재 양성에 주력하고 있다.
