李정부 장차관 15명중 5명 ‘강남3구’ 아파트 소유

고위공직자 362명 재산 공개
노재헌 주중대사 530억 전체 1위… 장관 4명 50억 이상, 이찬진 384억
최동석 코인 26억 보유하다 처분… ‘국회서 거래 논란’ 김남국 12억 신고
지난해 7월 이후 임명된 장차관 중 33%가 이른바 ‘서울 강남 3구’에 아파트와 분양권을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 또 4명의 장관이 총액 50억 원 이상의 자산을 갖고 있다고 신고했다.
● 노재헌 주중 대사, 530억 신고
정부공직자윤리위원회는 30일 0시 관보를 통해 고위공직자 362명의 재산 변동 내역을 공개했다. 이번 공개에는 지난해 7월 2일부터 11월 1일 사이에 임명되거나 퇴직한 전현직 공직자들의 재산 변동 사항이 담겼다. 지난해 9월 국가정보자원관리원 화재로 전산 시스템에 장애가 발생하면서 공개가 미뤄졌던 자료가 이날 공개된 것.
공개 자료에 따르면 7월 이후 임명된 이재명 정부 장차관 15명 가운데 5명(33.3%)이 서울 강남·서초·송파구 등 강남 3구에 아파트와 분양권을 보유한 것으로 나타났다. 강남 3구에 아파트를 소유한 장관급 인사는 구윤철 기획재정부 장관, 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관이었다. 차관급에서는 김영수 문화체육관광부 1차관이 포함됐다.
대통령실 참모 중에는 2명이 강남 3구에 주택을 보유하고 있었다. 이 가운데 조한상 홍보기획비서관은 본인 명의로 송파구 아파트 1채를, 부모 명의로 강남구 아파트 1채를 각각 신고했고, 김정우 국정상황실장은 배우자 명의로 서초구 아파트 1채를 보유하고 있는 것으로 나타났다.
이번에 재산을 신고한 장관급 중 가장 많은 재산을 신고한 건 이찬진 금융감독원장으로 384억8875만 원을 신고했다. 이 원장은 변호사 시절 정부가 공단 조성을 명목으로 서울 구로구 일대 농민 땅을 강제로 수용했던 이른바 ‘구로공단 농지 강탈 사건’의 소송에서 이겨 400억 원가량의 성공 보수를 받았다. 다만 이번 재산 신고에는 이 원장이 여전히 ‘2주택 2상가’ 보유자로 기재됐다. 이 원장이 지난해 10월 처분한 아파트와 관련된 내용이 반영되지 않아서다. 이 원장은 지난해 10월 국정감사 당시 대림아파트 두 채와 서울 성동구, 중구 상가 두 채를 보유해 다주택자 논란이 제기된 바 있다. 금감원 관계자는 “이 원장이 취임한 직후에 제출한 자료여서 국정감사 이후에 매도한 아파트 거래가 반영이 안 된 것”이라고 설명했다.
장관급 중 두 번째로 많은 재산을 신고한 건 최휘영 문체부 장관(238억7283만 원)이었다. 최 장관은 본인 명의의 네이버 주식 3만1000주, 놀유니버스 주식 44만5086주 등을 신고했다. 모두 최 장관이 몸담았던 기업들이다. 이어 한 장관 221억1571만 원, 김 장관 65억7240만 원 순이었다. 이번 재산 신고 대상자 중 가장 많은 재산을 신고한 사람은 노재현 주중국 대사로 본인 명의의 104억 원대 예금을 포함해 약 530억 원을 신고했다.
● 최동석, 26억 가상자산 보유하다 처분
이번 재산 공개에서는 고위공직자들의 가상자산 보유 현황도 포함됐다. 가상자산 보유액을 가장 많이 신고한 사람은 최동석 인사혁신처장으로 본인과 배우자가 약 26억 원어치의 가상자산을 신고했다. 다만 최 처장은 “신고한 가상자산은 공직 취임 이후 처분 완료했고, 거래 불가능한 가상자산만 일부 남았다”고 밝혔다.
국회의원 당시 국회에서 가상자산 거래를 해 논란이 됐던 김남국 전 청와대 디지털소통비서관도 12억 원가량의 가상자산을 신고했다.
