‘면허 반납’ 70세 이상에 선착순 교통카드 지급

28일 서울 송파구 잠실6동 주민센터에서 한 고령 운전자가 운전면허 자진 반납을 신청한 뒤 선불형 교통카드를 받고 있다. 서울시는 ‘어르신 운전면허 자진반납 교통카드 지원사업’을 예년보다 앞당겨 1월부터 시행하고 있다. 1956년 12월 31일 이전에 출생한 70세 이상 어르신이 운전면허를 자진 반납하면 1인당 20만 원 상당의 교통카드를 선착순 지급한다.

