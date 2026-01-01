‘스마트폰 세대’ 눈건강 적신호…“근시성 황반변성 늘어”

황반변성 진행 시 중심 시야 흐림·변형시·미세한 시력 감소
고도근시라면 최소 1년 1회 광학단층촬영(OCT) 검사 권장
황반변성은 중심 시야를 담당하는 눈의 핵심 부위인 ‘황반’은 나이가 들면서 약해지기 때문에 50대 이후에는 ‘나이관련 황반변성’이 흔하게 발생한다. 하지만 최근에는 고도 근시로 인해 발생하는 ‘근시성 황반변성’이 2030 세대에서 주요 안과질환으로 나타나고 있다.
28일 의료계에 따르면 황반변성은 녹내장, 당뇨망막병증과 함께 실명을 유발할 수 있는 대표적인 3대 안질환으로 꼽힌다.
2030 세대에서 근시성 황반변성 위험이 커지는 주요 원인 중 하나는 근시 유병률이다. 젊은 층에서 근시는 매우 흔하며, 생활환경 변화에 따른 스마트폰과 PC 사용 증가도 근시 발생 및 진행을 촉진한다.
안구의 길이가 길어지거나 안구 뒤쪽이 팽창하는 고도근시에서는 망막과 황반 부위의 구조가 얇아지거나 변형될 수 있다. ‘근시성 황반변성’은 근시가 있는 사람 중에서 황반 부위에 퇴행, 신생혈관, 출혈 등의 합병증이 발생하는 경우를 뜻한다.
김주연 세란병원 안과센터 센터장은 “고도근시 눈은 럭비공처럼 뒤쪽이 늘어난 형태가 된다. 이때 망막층이 얇아지고 미세 손상이 누적되면 황반 주변에 변성 병변이 발생한다”며 “초기에는 증상이 미미할 수 있지만 황반변성이 진행되면 중심 시야 흐림, 변형시, 미세한 시력 감소 등이 나타날 수 있다”고 말했다.
근시성 황반변성은 노화로 발생하는 나이관련 황반변성과는 원인과 진행 양상이 다르다. 문제는 증상이 나타나더라도 젊은 층이 단순히 근시로 인한 일시적인 시야 흐림으로 여기고 진료를 미루는 경우가 많다는 것이다. 황반변성은 약해진 조직 틈으로 비정상 혈관이 자라 출혈을 일으키는 ‘신생혈관’이 급성 시력 저하를 유발하므로 고도근시 환자는 평소와 다른 증상, 특히 시력 변화에 주의를 기울여야 한다.
김주연 센터장은 ‘근시성 황반변성은 조직 위축 자체를 되돌리기는 어렵지만 신생혈관이 생긴 경우 치료가 가능하다“라고 말했다.
신생혈관을 조기에 치료하면 시력 보존이 가능하지만 망막, 맥락막 위축은 회복이 어려워 정기검진이 중요하다. 김주연 연 센터장은 ”고도근시 환자는 최소 1년에 1회 광학단층촬영(OCT) 검사(광학단층촬영)를 받고, 시야 휘어짐과 중심 흐림 등 증상이 있으면 즉시 검사를 받아야 한다“고 밝혔다.
