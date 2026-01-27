2036 전주 하계올림픽 경제성·국민 지지 입증

전북도가 지방 도시 간 연대로 추진 중인 ‘2036 전주 하계올림픽’ 유치의 경제성이 입증됐다고 27일 밝혔다. 전주 하계올림픽 유치에 대한 대국민 인식 조사에서 80% 이상이 찬성하는 것으로 나타나 전북도의 올림픽 유치 활동에 탄력이 붙을 것으로 보인다.
26일 전북도는 ‘2036 전주 하계올림픽 유치 사전타당성 조사 용역’ 최종 보고회를 가졌다. 이번 용역은 국제경기대회 지원법 제6조에 따른 절차다. 문화체육관광부 지정 전문 기관인 한국스포츠과학원이 지난해 4월부터 약 10개월간 조사를 진행했다.
조사 결과 전주 하계올림픽은 비용 대비 편익 비율(B/C)이 1.03이었다. 이는 지난해 2월 국내 후보지 경쟁에서 전북에 밀린 서울이 2024년, 2036 하계올림픽을 겨냥해 사전타당성 조사를 했을 때의 B/C값과 같다. B/C는 사업으로 발생하는 편익과 비용을 현재 가치로 환산해 비교하는 지표다. 1 이상이면 경제적 타당성이 있다고 판단한다.
전북도는 1.03이라는 수치는 전주 하계올림픽이 국가적 투자 가치가 충분한 국제 스포츠 프로젝트임을 의미한다고 설명했다. 지방 도시 전주가 국제적 규모의 메가 이벤트를 주도할 수 있다는 가능성을 보여주는 상징적인 결과라고도 덧붙였다.
전주 하계올림픽 총사업비는 6조9086억 원으로 산정됐다. 시설비는 1조7608억 원(25.5%), 운영비는 5조1478억 원(74.5%)이다. 전북도는 경기장 신축을 제로화하고 기존 체육시설 개·보수, 임시시설 설치 등을 통해 비용을 최대한 낮춘다는 계획이다.
경기장은 51개다. 전북에 32개를 배치하고 서울·광주·대구 등 다른 지역에 19개를 분산 배치했다. 도시 간 연대로 올림픽을 치른다. 국제올림픽위원회(IOC)가 제시한 지속 가능한 올림픽 지침인 ‘올림픽 아젠다 2020+5’에 부합하고, 지방 도시의 기반 한계를 극복하면서 재정 효율성과 경기 운영의 안정성을 동시에 확보한 사례라고 전북도는 설명했다.
IOC가 올림픽 개최지 선정 때 고려하는 중요 요소 가운데 하나인 ‘국민 지지’도 탄탄한 것으로 나타났다. 한국스포츠과학원이 지난해 12월 7일부터 4주간 전국 가구의 가구주 또는 배우자 1100명과 전북도민 500명을 대상으로 대국민 인식을 조사한 결과 전국 단위에서 82.7%가, 전북권에서 87.6%가 대회 유치에 찬성했다. 조사는 1대1 면접 방식으로 진행됐다. 조사에 응한 국민 39.2%와 도민 51.1%는 찬성 이유로 국가 및 지역경제 발전을 가장 많이 꼽았다. 국가 이미지 제고(국민 20.2%‧도민 29.0%), 국내 스포츠 교류 활성화(국민 14.5%‧도민 13.5%)가 뒤를 이었다. 반대 이유로는 ‘재정 부담’이 가장 많았다.
이번 조사에서는 전주올림픽의 다양한 효과도 제시됐다. 세계 최고 수준의 선수들과 경기를 직접 즐길 기회를 국민에게 제공하고 국제적 위상을 높이는 동시에 지역 균형 발전을 달성할 수 있다는 점이 강조됐다. 생활체육 저변확대, 전문체육 발전, 스포츠산업 성장의 계기가 될 것이라고도 전망됐다. 전북도는 다음 달 전북도의회로부터 ‘올림픽 유치 동의안’을 의결 받은 뒤 사전타당성 조사 결과를 첨부해 문화체육관광부에 대회 유치 승인을 신청할 방침이다.
유희숙 전북도 2036 하계올림픽유치단장은 “전주 하계올림픽은 국제사회에 지속 가능한 올림픽의 방향성을 제시하는 모델이 될 것”이라며 “경제성과 국민적 공감대를 두루 갖춘 올림픽으로 대한민국의 위상을 높이겠다”라고 말했다.
한편 전북도는 26일 전 쇼트트랙 국가대표 김아랑과 배드민턴 국가대표 서승재를 전주 하계올림픽‧패럴림픽 홍보대사로 위촉했다.
댓글 0