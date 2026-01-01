본문으로 바로가기
사회
머리 위에도 초록빛 가득하네
동아일보
입력
2026-01-23 04:30
2026년 1월 23일 04시 30분
양회성 기자
22일 서울 강동구 고덕동 서울장애인종합복지관 실내 벽면에 산호수와 덩굴성 관엽식물 스킨답서스 등 공기정화 식물이 조성돼 있다. 강동구는 노후 시설 개선 과정에서 휠체어 이동을 고려해 바닥 대신 벽면을 활용한 실내 정원을 만들었다고 밝혔다.
#서울장애인종합복지관
#공기정화식물
#노후시설개선
#실내정원
양회성 기자 yohan@donga.com
