포항에 5000억 규모 에너지-배터리 공장 구축

250명 신규 일자리 기대
경북도와 포항시, 이차전지 전문기업 씨앤피신소재테크놀로지㈜는 19일 포항시청 대회의실에서 5000억 원 규모의 투자 양해각서를 체결했다.
이번 협약에 따라 씨앤피신소재테크놀로지는 올해부터 2030년까지 포항 영일만4일반산업단지 내 4만5198.8㎡ 부지에 에너지저장장치(ESS) 및 전기자동차용 리튬인산철(LFP) 배터리 양극재 생산설비를 구축한다. 총생산 규모는 연간 5만 t으로, 본격 가동 시 250여 명의 신규 일자리가 창출될 것으로 전망된다.
씨앤피신소재테크놀로지는 피노와 포스코퓨처엠의 합작사로, 당초 삼원계(니켈·코발트·망간) 전구체 양산을 목표로 설립됐다. 그러나 인공지능(AI) 데이터센터 확산 등으로 전력 수요가 급증하면서 ESS 시장이 빠르게 확대됨에 따라 LFP 양극재 소재 생산으로 산업 영역을 확장했다.
이강덕 포항시장은 “이번 투자를 계기로 포항의 이차전지 소재 산업 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대된다”며 “씨앤피신소재테크놀로지가 안정적으로 정착하고 초일류 기업으로 도약할 수 있도록 경북도와 함께 행정적·제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0