경찰 출석 김경 “추측성 보도 난무…결과 지켜봐달라”

더불어민주당에서 제명된 강선우 의원에게 공천 헌금 1억 원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 경찰에 재출석했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 18일 오전 김 시의원을 특정범죄가중법상 뇌물, 정치자금법·청탁금지법 위반 등 혐의 피의자 신분으로 소환했다. 지난 11일 미국에서 귀국한 뒤 3번째 소환조사다.
김 시의원은 이날 10시 4분경 서울 마포구 서울청 광역수사단 청사에 출석하며 “국민 여러분께 거듭 죄송하다는 말씀을 드린다”면서 “그런데 현재 제가 하지 않은 진술, 추측성 보도가 굉장히 난무하는 것 같다”고 말했다. 이어 “성실히 수사에 임하고 있다. 책임 있는 자세로 임하고 있다. 결과를 지켜봐 주시길 부탁드린다”고 덧붙였다.
다만, 김 시의원은 ‘1억 원을 건넬 때 강선우 의원도 같이 있었는지’, ‘강 의원의 전 보좌관이자 지역구 사무국장이었던 남 모 씨가 헌금 액수 지정한 것 맞는지’ 등을 묻는 취재진의 말에는 아무런 답을 하지 않았다.
김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 당시 더불어민주당 소속이던 강 의원 측에 공천 헌금 명목으로 1억 원을 건넸다가 돌려받은 혐의를 받고 있다.
김 시의원은 지난 15일 경찰 조사에서 “1억 원 액수를 강 의원 쪽에서 먼저 정했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 다만, 1억 원이 공천 헌금이었는지를 두곤 “공천을 언급하지 않았다”고 주장한 것으로 알려졌다. 강 의원 측이 공천은 언급하지 않고, “도우면 되지 않겠느냐”며 1억 원을 요구했다는 것이다.
또한 김 시의원은 돈을 건넬 때 강 의원의 전직 보좌관인 남모 씨까지 3명이 함께 있었다고 진술했다고 전해졌다. 남 씨가 강 의원이 돈이 필요한 사정을 언급하며 김 시의원에게 1억 원을 먼저 요구했고, 남 씨도 돈을 주고받는 현장에 있었단 주장이다.
이 같은 진술은 ‘강 의원 지시로 물건을 차에 실은 건 맞지만 돈인 줄은 몰랐다’는 남 씨의 주장과 정면 배치한다. 남 씨는 지난 6일 경찰 조사에서 “강 의원과 함께 김 시의원과 만난 건 맞지만 잠시 자리를 비웠고, 이후 강 의원이 ‘물건을 차에 실으라’고 지시해 그 내용물은 몰랐다”고 진술한 것으로 알려졌다.
한편 경찰은 전날 오전 남 씨를 참고인 신분으로 다시 불러 10시간 넘게 조사했다. 김 시의원과 남 씨 간 진술이 엇갈려 사실관계를 파악한 것으로 보인다. 경찰은 이날도 남 씨를 소환해 조사할 방침을 검토 중이다. 또 세 명의 진술이 엇갈리는 부분을 확인하기 위해 오는 20일 강 의원을 소환해 조사할 예정이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
