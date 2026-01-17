달아나다 붙잡히자 경찰에 주먹질한 10대…업어치기로 제압당해

술자리에 합석한 남성에게 주먹을 휘두른 혐의를 받는 10대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 10대 남성은 달아나다가 붙잡히자 경찰에게도 주먹을 휘둘렀는데, 경찰의 업어치기에 제압을 당했다.
채널A가 16일 단독 공개한 영상에서 10대 남성은 12일 오전 서울 송파구의 한 거리에서 전력으로 달아나다가 추격하는 경찰관에게 붙잡혔다. 그 순간 남성은 몸을 돌려 경찰관에게 주먹을 휘둘렀다. 경찰관은 업어치기로 남성을 제압했다. 이후 도착한 순찰차에서 내린 경찰관 2명이 가세해 상황을 정리했다.
채널A에 따르면 이 남성은 술집 앞에서 20대 남성에게 주먹질를 한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 술집에서 합석했던 20대 남성과 일행인 여성에게 술집 근처에서 ‘연인 사이가 맞냐’며 시비를 걸고 싸움을 벌인 것으로 전해졌다.
경찰은 여성의 신고를 받고 출동해 싸움을 말리고 이들을 한 차례 분리시켰지만, 이후 두 사람 사이에 또 다시 싸움이 벌어지자 10대 남성을 체포한 것으로 알려졌다. 경찰은 10대 남성을 폭행 혐의로 입건해 구속 영장을 신청하는 방안을 검토하고 있다.
