달아나다 붙잡히자 경찰에 주먹질한 10대…업어치기로 제압당해

채널A

경찰은 여성의 신고를 받고 출동해 싸움을 말리고 이들을 한 차례 분리시켰지만, 이후 두 사람 사이에 또 다시 싸움이 벌어지자 10대 남성을 체포한 것으로 알려졌다. 경찰은 10대 남성을 폭행 혐의로 입건해 구속 영장을 신청하는 방안을 검토하고 있다.